トヨタ自動車は１８日、「シエンタ」計１６万１１９０台（２０２２年６月〜２６年３月製造）のリコールを国土交通省へ届け出た。国交省によると、シートベルトの非装着時警報装置の配線取り付けに不具合があり、ベルトの脱着を繰り返すと、正しく警報が鳴らなくなる恐れがある。問い合わせはトヨタお客様相談センター（０８００・７００・７７００）へ。