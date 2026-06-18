サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本が戦うチュニジアについて分析した。オランダとの初戦を2−2で引き分け、勝ち点1を獲得した日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。相手はスウェーデンに1−5と大敗。直前の強化試合でもベルギーに0−5と惨敗したことも