自分自身の生みの親は一体誰なのか。その答えを知ることなく、すでに68歳まで年を重ねた江蔵智さん。「生みの親」を捜す江蔵智さん：（2026年）3月に、東京都からこれ以上の調査は難しいということで（調査が）打ち切られましたが、私の気持ち、親捜しという部分では何の変化もありませんので…。1958年、東京・墨田区にある都立の産院で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（68）。紆余曲折を経て、2025年、東