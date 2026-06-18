虚偽の内容で在留資格の申請をして、中国籍のベビーシッターを不正に入国させたなどとして、30代の夫婦が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】うその在留資格申請でベビーシッターを不正入国させたか出入国管理法違反の疑いで30代夫婦を逮捕警視庁出入国管理法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・港区の会社役員、藍沢鵬程容疑者（39）と妻の藍沢オリビア容疑者（37）です。夫婦は2023年、虚偽の内容で在留資格を申請し、中