巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１８日に、１９日から再開されるリーグ戦に向けての抱負を語った。巨人は交流戦を１０勝６敗２分けの４位タイで終えると、期間中にリーグ首位に浮上。ここからは０・５ゲーム差に迫る２位阪神、３位ヤクルトらとのし烈な首位争いが繰り広げられていく。それでも指揮官は冷静さを欠かさない。橋上監督代行は「まだまだこの試合数ですし、僕自身は順位の方はあまり気にはなってないです。ただ