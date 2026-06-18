巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が１８日に新加入の左腕・小笠原の今後の調整方針について語った。１７日に入団が発表され、この日に東京ドームで行われた全体練習に参加した小笠原。古巣・中日時代の戦友であるマルティネスや母校・東海大相模の先輩でもある大城らと談笑し、早くもチームに溶け込んでいた。残りシーズンでは先発ローテの一角を担う働きに期待が高まる小笠原。そんな左腕のキャッチボールを練習中に