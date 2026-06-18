日本生命セ・パ交流戦の表彰選手が１８日に発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手（２９）が優秀選手に選ばれた。１２球団トップの７本塁打、１９打点をマーク。みずほペイペイドームで会見に臨んだ栗原は「打点に関してはチームの勝ちに直結するところ。そこが多く取れたというのはうれしい」と充実の１８試合を振り返った。１９日からはいよいよリーグ戦が再開する。相手は開幕から８連勝中の日本ハム。４番に定着した２９