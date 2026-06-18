中世の武士は陣形を用いていたと言われるが、どのように戦っていたのか。国際日本文化研究センター准教授の呉座勇一さんは「南北朝時代の軍記物『太平記』には、陣形が頻出するが、これは『太平記』作者が中国兵法書の知識を利用して施した脚色である。当時の軍隊には、小規模な武士団が多数含まれていたため、実際には隊列を組むこともなく、それぞれが周囲を出し抜いて手柄を立てようとしていた」という――。※本稿は、呉座勇一