もう限界なのか…。ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（４１）が１７日（日本時間１８日）、この日行われたレッドソックス戦の先発を「背中の張り」で急きょ回避し、１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。今季でメジャー１９年目のシャーザーはサイ・ヤング賞に３度輝き、通算２２２勝をマーク。１０日（同１１日）のフィリーズ戦では史上１１人目となる３５００奪三振の偉業を達成したものの、４回途中５失点で敗