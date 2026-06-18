事業費が40億円増加した愛知県豊橋市の新アリーナ建設をめぐり、市議会最大会派の自民党市議らが、長坂尚登市長の辞職勧告決議案を提出しました。 【写真を見る】“豊橋新アリーナ”の事業費約40億円増加 ｢市長の判断が主たる原因｣ 最大会派の自民市議らが辞職勧告決議案を提出 豊橋市の新アリーナ建設をめぐっては、おととし11月、建設反対派の長坂尚登市長が当選したことで事業がストップ。その後、住民投票