人生の後半戦を幸福度高く生きる人は何が違うか。経営者の規格外さんは「目先の利益や快楽だけを追うと、生きていく方向性がいつまで経っても定まらない。人生の方向性が定まることでもてる自信が幸福度に深く影響する」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FabioBalbi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FabioBalbi■40代以降は選択