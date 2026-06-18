7月2日のパドレス戦は「ワンピース・ナイト」として開催される【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に5-4で勝利してスイープを飾った。先発の大谷翔平投手は右手中指から出血しながらも6回4失点の粘投。チームが逆転したことで7勝目も手にした。勝利から4時間20分後、球団公式がコミカルな動画を公開した。動画には、アンディ・パヘス外野手と“