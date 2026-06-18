歌手エイリーが、体外受精を続けているなか、変化した身体の状態で注目を集めている。去る6月14日、エイリーはソウル京春（キョンチュン）線森の道で開催された「コーヒー祭り」に出席し、お祝い公演を披露した。これに伴い、ネットには当時のエイリーのステージを収めた動画が拡散された。【話題】「精子の解毒中」エイリー夫、妊活宣言この日、エイリーはクロップド丈のトップスにジーンズを履き、その上にドレスと薄手のシャツ