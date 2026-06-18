&TEAMのJOとフウマが、洗練されたスーツ姿で視線を奪った。6月17日、&TEAMの公式インスタグラムに、数枚の写真が投稿された。【写真】「ビジュ最高すぎ」JO&フウマ、“ブラックスーツ”姿公開された写真は、JOとフウマがコスメブランド「シュウ ウエムラ」のイベントに参加した際のものだ。2人はブラックのスーツに身を包み、シックかつラグジュアリーなスタイリングを披露。気品漂う佇まいで大人の魅力を発揮した。投