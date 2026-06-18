バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを重ね、10種のスパイスをブレンドした「特製BBQスパイスソース」で仕上げた『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を、6月19日より夏限定で発売する。『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』の画像はこちらアメリカ産の牛バラステーキは、直火で焼き色を付けた後、真空加熱調理とオーブン焼成を