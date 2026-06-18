大関は6月18日、1974年発売のロングセラー商品「大関 甘酒190G瓶詰」の製造および出荷を終了すると発表した。なお、「大関 甘酒」ブランドは、125mlカートカン(円柱型の紙製飲料容器)と1L紙パックのラインアップで引き続き販売する。〈発売50周年を迎えたロングセラー商品〉「大関 甘酒190G瓶詰」は1974年に発売し、2024年に発売50周年を迎えたロングセラー商品。灘の蔵元である大関が厳選した酒粕を使用し、砂糖や蜂蜜のやさしい