【モデルプレス＝2026/06/18】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。和食の食卓を公開した。【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「理想的」焼き鮭に肉じゃが…和食中心の食卓公開◆みちょぱ、和食の食卓公開みちょぱは、品数豊富な和食の食卓を公開。焼き鮭、肉じゃが、切り干し大根の煮物、ブロッコリー、トマト、アボカドなどのサラダ、ご飯が並んでいる。◆みちょぱの