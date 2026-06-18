岡山県公安委員会 岡山県公安委員会は、六代目山口組と神戸山口組の「特定抗争指定暴力団」の指定を3カ月延長することを決めました。引き続き津山市を警戒区域とします。 これまで2026年7月6日を指定の期限としていましたが、3カ月延長により2026年10月6日までとなります。 岡山県公安委員会は、2020年7月に2つの組を特定抗争指定暴力団に指定し、期限の延長を続けています。