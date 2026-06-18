巨人は１８日、東京ドームで全体練習を行った。１９日のリーグ戦再開初戦、中日戦（東京Ｄ）の予告先発は巨人が竹丸、中日が金丸と発表された。竹丸はここまで１０登板で５勝５敗、防御率２・７６。直近３登板は５月２４日の阪神戦（東京Ｄ）は０―０の６回に４失点し、その裏に味方が１点を返すも６回４失点で敗戦。同３１日の日本ハム戦（エスコン）で８回３失点でプロ初完投もチームは完封負け。１２日の西武戦（ベル