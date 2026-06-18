53歳で会社員を辞め、カツサンド専門店を開業。オープン初日は開店前から行列ができ、わずか1時間あまりで完売しました。 ■行列ができるカツサンド専門店 名古屋市北区にあるカツサンド専門店が「カツサンド、タバタ」。 客の目当ては、「ヒレカツサンド（オリジナルソース）」（918円）や「ヒレカツサンド（味噌）」（918円）です。ほかにもサルサソース味やカレー味もあり、全