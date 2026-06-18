第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の熊本大会の組み合わせ抽選会が１８日、熊本市内で行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２４日に行われる。昨夏準Ｖの有明は春夏通じて初の甲子園出場を狙う。左の好投手を複数擁し、打線にも走攻守でレベルの高い選手がそろう。今春Ｖの九州学院、今春センバツを経験した熊本工も実力は十分だ。春４強のルーテル学院と城北も侮れない。夏