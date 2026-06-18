G7サミット主要7か国首脳会議が閉幕。中東情勢などに関する共同声明を発表し「結束」を示しました。その開催地、フランスでアメリカとイランの戦闘終結に向けた大きな進展が…。（アメリカトランプ大統領）「（覚書は）署名済みだ。ベルサイユで署名した」トランプ大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に正式に署名したのです。イランのペゼシュキアン大統領も署名し画像を公開。アメリカメディアは覚書が発効したと報じています