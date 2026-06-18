１６日、阜康市晋和小学校の図書コーナーで本を読む児童たち。（ウルムチ＝新華社記者／常博深）【新華社ウルムチ6月18日】中国各地の省や直轄市は近年、新疆ウイグル自治区で、校舎や教育設備の整備、教員の派遣、教育資源の共有、学校運営への協力など、さまざまな教育支援を進めている。安徽省が支援するホータン地区皮山県の安徽実験学校は、2021年3月に開校した。安徽省の地方劇「黄梅戯（こうばいぎ）」や舞踊、書道、美