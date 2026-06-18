関西大学は18日、長年利用されてきた学生会館「誠之館（せいしかん）群」の建替計画を発表した。大阪・関西万博の「大屋根リング」で使用された木材を活用し、新たなエントランス空間を整備する。【写真】学生に愛され半世紀超…解体される関西大学の現「誠之館」誠之館は、文化会・学術研究会・体育会などの課外活動団体の活動拠点として利用されてきた学生会館群。吹田市の千里山キャンパス内に2号館から8号館まであり、この