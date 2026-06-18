◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が日本時間18日、レイズ戦に先発登板し6回4失点の成績。膝の状態が懸念される中での登板となったほか、試合中には右手の中指から出血したとみられる場面もあり、大谷選手が自身の状態について語りました。12日のパイレーツ戦では左膝の炎症により途中交代、ケガの影響が心配される中登板となった大谷選手。それでも初回から4回までレイズ打線を無失点に