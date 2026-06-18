◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(19日、東京ドーム)セ・パ交流戦が終了し、再びリーグ戦が再開。19日に東京ドームで行われる、巨人対中日戦の予告先発が発表されました。巨人の先発はドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。交流戦では2度先発し、いずれも2ケタ奪三振をマークするも敗戦投手となっていました。3連敗中の竹丸投手に約1か月ぶりの勝ち星を届けられるか、打線の奮起にも期待がかかります。なお巨人は交流戦で10勝6敗2分