ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長（５８）が１８日、大阪市内の同局で定例会見を行った。１５日にＮＨＫ総合で中継したサッカーＷ杯の日本−オランダ戦で、実況を務めた大阪放送局の小宮山晃義アナウンサー（４２）について「絶賛したい。（帰国したら）本田さんと同じようなハイタッチをしたい」と述べた。元日本代表ＭＦ本田圭佑（４２）との絶妙な掛け合いが話題を呼んだ中継について「２人のコンビネーションがすごく良かっ