参加チームの増加や新ルールの適用など、変更点も多い今回のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、サッカー関係者はどこに注目するのか。それぞれの視点で語ってもらう。ＭＹＶＩＥＷ…東京Ｖ・城福浩監督サッカー王国・ブラジルに対するモロッコの戦い方に共感した。モロッコも力はあるが、ブラジルをリスペクトしすぎていなかった。監督が勇敢でなければ選手はあれだけアグレッシブには戦えない。同じ監督として勇気