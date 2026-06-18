タレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。仕事のことなど相談するなど、仲良しな先輩女性タレントを明かした。この日はプライベートでも仲が良いタレントのはるな愛とともに出演。芸能界での仲良しについて話をする中、鈴木は「ゆうこりんさん、小倉優子さんと仲良くて」と告白。「この間、本当にちょっと感動したことがあって。ゆうこりんさんとやっぱり仕事の話