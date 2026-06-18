青い瀬戸内海を、白と青の新幹線車両が台船に載って進んでいく。ある男性が帰省中に撮影した新幹線の海上輸送の写真をThreadsに投稿したところ、1.9万件のいいねが寄せられ、「プラレールみたい」「人生でそう巡りあえない」などのコメントが続々と届いています。【写真】ポンポン船と新幹線車両が載った台船の対比にご注目！投稿主はイラストレーターのMitsuya Yamaoka（@mitsuyayamaoka）さん。写真には、大型の台船の上に新幹線