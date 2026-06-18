「名古屋から1駅で行ける駅にきました」。名古屋の観光情報を発信する非公式アカウント「おいでよ名古屋（@oinagoya）」さんがXに投稿した写真に映っていたのは、まさかの京都駅でした。東海道新幹線なら確かに1駅――。「確かに間違ってない」「きょと！？」とツッコミが殺到し、170万件のインプレッションを記録しています。 【写真】名古屋駅から1駅、大屋根が描く壮大な空間です投稿主さんは、「帰省するときに毎回京都駅