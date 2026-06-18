「“新”カローラクロス」登場！トヨタの台湾法人が2026年5月5日に発売した「カローラクロス 60周年アニバーサリー・エディション（The 60th）」は、「カローラ」の誕生60周年を記念した特別なモデルです。どのような特徴があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがゴールド輝く「カローラクロス」です！（23枚）1966年に日本で誕生したカローラシリーズは、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上が販売されてき