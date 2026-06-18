WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新企画『HIGHLIGHT』に出演する。 （関連：『音楽の日2025』STARTO ENTERTAINMENTチームの実力は？神山智洋・末澤誠也・草間リチャード敬太らのダンススキル解説） 『HIGHLIGHT』は、ダンスや楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれないアーティストの魅力や、グループの中の1人など