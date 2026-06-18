ニトリは、『ワイドホットプレート2枚セット（OG2R01）』を、6月中旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットで販売を開始した。価格は9,990円（税込）。 【画像あり】「フラットプレート」に加え、焼肉用におすすめ「グリルプレート」も用意 本製品は、幅約47cm×奥行29cmのワイドサイズのプレートを備えたホットプレート。市販の普通サイズの皮で調理した餃子であれば、約60個を一度に焼き上