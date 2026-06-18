愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、期間限定同居から起こった一件です。息子のお嫁さんが初の妊娠・出産。しかし実家に帰れない事情があり、一時的に義実家での里帰り出産に。もともと嫁姑の関係がよかったこともあ