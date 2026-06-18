イラストレーター・黒星紅白氏のイラストがデスクを彩る！ 初音ミクの「レーシングミク2026Ver.」のゲーミングマウスパッドが予約受付開始2026年6月17日正午より、初音ミクの大伴マウスパッド、「ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2026Ver.」の予約受付が全国の家電量販店や「アンサーストア」などで始まりました。本製品は、2026年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKY