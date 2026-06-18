＜ニチレイレディス事前情報◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞18歳の伊藤愛華にとって、今週は夏場の出場権確保を目指す大事な一週間になる。現在のリランキングは52位。ボーダーラインが頭の片隅にありながらも、「毎試合を一生懸命に頑張ってきたので、いままでと変わらず。まずは決勝に残って、自分のベストを尽くせるように頑張りたい」と自然体を貫く。【写真】キュートすぎると