2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。出演するNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）のオフショットを公開し、普段とは雰囲気の異なる“ぱっつん前髪”姿が反響を呼んでいる。【写真】「別人かと」“印象ガラリ”前髪ぱっつん姿の橋本マナミ主演の中島健人との2ショットなどを投稿。普段のイメージとは異なるぱっつん前髪のおかっぱヘアが印象的で