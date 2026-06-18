元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が17日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身への誹謗中傷について語った。MCの大沢あかねから「エゴサもするということで…心ない書き込みに落ち込んだことはあるんですか？」と質問される場面が。「あります」と返答し「でも私にはそれが必要で」と語りだした。自身には「“コーチ”が必要」だという高橋はネットの「心な