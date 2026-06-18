記者会見する自殺した50代男性の長男＝18日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ身に覚えのない詐欺事件に関与したとして解雇された後に自殺した50代男性の遺族が、元勤務先の葬儀会社「おおの」（栃木県鹿沼市）に約1億円の賠償を求めた訴訟で、男性を無実と認め約8200万円の支払いを命じた宇都宮地裁判決が確定したことが18日、分かった。5月26日付。同社が控訴を取り下げた。遺族が東京都内で記者会見を開き、明らかにした。