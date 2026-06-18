タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。仲良しな歌手の美川憲一（80）から怒られたことを明かす場面があった。この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。芸能界での交流について話が及び、はるなが「誰と一番仲いいの？」と聞くと、鈴木は「結構いろんな方と遊びますよ、私。平愛梨ちゃんとか」と女優の平愛梨の名前を挙げた。そんな