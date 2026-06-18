【ジュネーブ＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１７日に発表した石油市場リポートで、２０２７年の石油市場が大幅な供給過剰になる見込みだと発表した。中東情勢の緊迫化に伴って減少した供給量が回復するが、各国の石油節約策により需要の伸びは限られるためだ。世界の石油供給量は、２６年が１日あたり平均で前年から３９０万バレル減の１億２４０万バレルとなるが、２７年には約８００万バレル増の１億１０３０万