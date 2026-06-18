日経平均株価は、終値で初めて7万円を超えました。18日の東京株式市場は、トランプ大統領がイランとの覚書に署名したと発表されたことを受け、中東情勢の緊張緩和への期待が広がり、半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買い注文が入りました。平均株価は一時1500円近くまで上げ幅を拡大し、終値は7万1053円49銭となり、史上初めて終値で7万円を超えました。終値で6万円を超えてから約1カ月半での異例の急上昇です。