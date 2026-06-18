岡山県庁 岡山県は、移住セミナー「おかやま移住の始め方セミナーやってみよう！お試し暮らし編」を6月28日、東京で開催します。 高梁川流域連携中枢都市圏（倉敷市、井原市、総社市、新見市）と連携して行うもので、会場参加・オンライン参加を募集しています。 セミナーでは、自治体が移住希望者をサポートする「お試し暮らし」制度の説明や先輩移住者の体験談を交えた話があります。 会