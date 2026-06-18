「三ツ矢」ブランド史上最高レベルにすっぱい味わいが特長の「三ツ矢すっぱいシークヮーサー」が2026年6月9日に夏だけの期間限定で登場しました。暑さがキツくなってきた季節にスッキリと刺激のあるドリンクを飲みたかったため、実際に購入して飲んでみました。『三ツ矢すっぱいシークヮーサー』6月9日期間限定発売https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0527.html三ツ矢すっぱいシークヮーサーのパッケージ