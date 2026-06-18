堂本光一が演出、西田征史が脚本を務める舞台『百鬼夜鏡』が、東京・EXシアター有明にて11月に上演されることが決定。スタッフ、キャストからコメントが到着した。【写真】ジュニア6人、ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、A.B.C‐Zの戸塚祥太、Hey！ Say！ JUMPの薮宏太も出演『百鬼夜鏡』ティザービジュアル4月に誕生したEXシアター有明のOPENING LINEUP作品となる本作を、ミュージカル『Endless SHOCK』では作・構成・演出・主演を1人