アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/18営業日時点＝ 大連とうもろこし -0.08％ 上海銅 -0.3％ 上海異形鉄筋 -0.85％ 上海ゴム -1.35％ 大連ポリエチレン -1.72％ 上海重油 -2.43％ ＊数値は前日比％