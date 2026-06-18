スイス中銀経済予測インフレ予想やや引き上げ、成長は据え置き 2026年のインフレ率0.6%（従来予測は0.5%） 2027年のインフレ率0.6%（従来予測は0.5%） 2028年のインフレ率0.7%（従来予測は0.6%） 2026年の成長率1%（従来予測は1%） 2027年の成長率1.5%（従来予測は1.5%）