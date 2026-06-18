２１日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）で初陣を迎えるミエルモーサ（牝、栗東・松下武士厩舎、父シルバーステート）が好仕上がりだ。母は１６年のファンタジーＳを制したミスエルテ。叔母にあたるショウナンザナドゥは２５年報知杯ＦＲの覇者で早期からの活躍が見込める。同馬も管理する松下調教師は「いいですよ。スピードもありますし、ゲートも速い。仕上がりは早いです」と手応えを示す。調教の動きも申し分な