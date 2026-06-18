ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手（ＪＲ東日本）が１８日、出場選手登録を抹消された。５月３１日に山本恵の脳しんとう特例措置により初昇格を果たすと、同日の広島戦（みずほペイペイ）で「８番・一塁」でプロ初出場初スタメンを経験した。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）では９回２死に代打で登場すると、左中間にソロを放ってプロ初安打初本塁打をマークしていた。